 

В России подорожали овощи и фрукты

 

Стоимость помидоров в России в январе 2021 года выросла на 14,6% по сравнению с показателем за декабрь, винограда - на 13%, моркови - на 8,2%. 

"В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры - 14,6%, виноград - 13,0%, морковь - 8,2%, картофель - 7,1%, бананы - 6,5%, огурцы - 6%, лук репчатый - 5,3%", - отмечает Росстат. Минсельхоз считает, что это соответствует сезонности. 

Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно. По данным Росстата, рост стоимости плодоовощной продукции в России в январе составил 4,77% по сравнению с показателем за декабрь 2020 года и 16,33% по сравнению с январём 2020 года.


Кроме того, выросли цены на охлаждённые и мороженые куры, пшеничную муку, икру лососёвых рыб и майонез - на 1,4-2,2%.


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