 

Доходы "Газпрома" от экспорта газа уменьшились на 44%

 

Доходы "Газпрома" от экспорта газа за январь - октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $19,038 млрд. Физический экспорт газа за отчётный период упал на 11,4% - до 159 млрд куб. м.


Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - октябре 2020 года снизились на 14,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $5,988 млрд.

Объём экспорта СПГ из России за отчётный период при этом вырос на 1,8% и достиг 57,1 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Экспорт СПГ в октябре текущего года составил 2,0 млн куб. м (падение на 69,9% по отношению к сентябрю) на сумму $67,2 млн (минус 84,9% к сентябрю).

Экспорт СПГ из России осуществляют: Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Экспорт еды из России в 2020 году вырос на 14%
» Объём торговли России и ЕС резко снизился
» Минэнерго предложило либерализовать экспорт СПГ
» Рост ВВП России замедлился с 2,7% в сентябре до 2,3% в октябре
» К компании Sakhalin Energy применят санкции
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Белорусский протест: тренды конца ноября

Белорусский протест: тренды конца ноября

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Как мы потеряли наше право на медицинскую помощь

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Появляются подтверждения, что ковид уже был распространён в Италии осенью 2019 года

  • 19:47
  • 252

Никаких больше раздельных бассейнов: как Франция намерена бороться с радикальным исламизмом

  • 19:08
  • 285

Доходы "Газпрома" от экспорта газа уменьшились на 44%

  • 18:17
  • 313

Не все медики получили обещанную доплату 25-80 000 рублей за ковид

  • 18:07
  • 255

В РФ закрылись или оказались на грани более 4 000 000 предприятий малого и среднего бизнеса

  • 17:26
  • 296

Следственный комитет "проверил" бары Петербурга, которые не хотели закрываться

  • 01:30
  • 531
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru