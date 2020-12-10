Доходы "Газпрома" от экспорта газа уменьшились на 44%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа за январь - октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $19,038 млрд. Физический экспорт газа за отчётный период упал на 11,4% - до 159 млрд куб. м.





Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - октябре 2020 года снизились на 14,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $5,988 млрд.

Объём экспорта СПГ из России за отчётный период при этом вырос на 1,8% и достиг 57,1 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Экспорт СПГ в октябре текущего года составил 2,0 млн куб. м (падение на 69,9% по отношению к сентябрю) на сумму $67,2 млн (минус 84,9% к сентябрю).

Экспорт СПГ из России осуществляют: Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа.

