Цены в России растут быстрее, чем прогнозировало правительство

По сообщению Росстата, за январь-ноябрь 2020 года цены в РФ выросли на 4,05%. Таким образом инфляция за одиннадцать месяцев уже превысила прогноз правительства на весь 2020 год, который равнялся 3,8%.





Продовольственные товары в ноябре 2020 года подорожали на 1,34%, продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,81%.

Непродовольственные товары в ноябре стали дороже на 0,58%.

Медикаменты в ноябре подорожали на 1,1%, в том числе термометры медицинские ртутные - на 7,6%. Бензин в ноябре подорожал лишь на 0,1%.