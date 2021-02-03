Потепление и отходы: первые экологические последствия борьбы с ковидом

Специалисты Национального центра атмосферных исследований (NCAR, США) установили, что снижение социальной активности и локдауны, введённые для борьбы с ковидом, привели к нагреву поверхности Земли в 2020 году.

"Произошло значительное снижение выбросов из наиболее загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало немедленное, краткосрочное воздействие на температуру", - приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, учёного из NCAR Эндрю Геттельмана.

По данным специалистов, это произошло из-за сокращения выбросов аэрозолей, которые блокируют поступающий солнечный свет: когда выбросы аэрозолей упали прошлой весной, большая часть солнечного тепла достигла планеты, особенно в промышленно развитых странах, таких как Соединённые Штаты и Россия, которые обычно выбрасывают много аэрозолей в атмосферу.

Температура над частями земной поверхности прошлой весной была примерно на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем можно было бы ожидать, исходя из преобладающей погоды.

Тем не менее Геттельман считает, что долгосрочное воздействие пандемии может заключаться в незначительном замедлении изменения климата из-за снижения выбросов углекислого газа, который сохраняется в атмосфере на протяжении десятилетий и оказывает более постепенное влияние на климат.

Другим экологическим последствием борьбы с ковидом является накопление медицинских отходов, которые, предположительно, очень опасны, ведь на них могут содержаться вирусы ковида.

Так, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов говорит, что в России "каждый день образуется от 12 до 15 млн единиц медицинских отходов: маски, перчатки, респираторы, защитные очки... Всё это потенциально опасные, инфицированные медицинские отходы. Но с точки зрения закона – бытовой мусор... тут пересекаются интересы семи федеральных ведомств... и все полгода мы занимаемся тем, что пытаемся урегулировать их разногласия. А использованные маски всё так же, увы, лежат на газонах".

Между тем ВОЗ настаивает, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жёстких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество вируса, в том числе в бессимптомниках:

"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны... Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей очень важна".



