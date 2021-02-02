Новая американская администрация готова поставлять на Украину летальное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности новой американской администрации развивать экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

В сообщении украинского МИДа отмечается, что "стороны уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации".

"Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", - говорится в сообщении представителя госдепа США Неда Прайса.

Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили борьбу Киева с ковидом-19.