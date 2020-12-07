В Киеве ожидают поставок американского оружия "для укрепления обороноспособности"

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Киев рассчитывает, что поставки оружия из Соединённых Штатов продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена.
Кулеба поблагодарил администрацию 44-го президента США Барака Обамы за поддержку Украины, однако назвал ошибкой то, что Вашингтон за время президентства Обамы не поставлял Киеву оружие:
В мае посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о покупке трёх крупных партий оружия и сделка должна быть закрыта в этом году. В конце июня США передали Украине противотанковые ракеты для комплексов "Джавелин" в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года, а также другое оружие и оборудование на общую сумму $60 млн. Министерство обороны США в июне сообщило, что американская сторона предоставит Украине до шестнадцати патрульных катеров Mark VI, сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.