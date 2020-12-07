В Киеве ожидают поставок американского оружия "для укрепления обороноспособности"

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Киев рассчитывает, что поставки оружия из Соединённых Штатов продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена.

"Сейчас эти двери (поставки оружия из США) уже открыты. <...> оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации".

Кулеба поблагодарил администрацию 44-го президента США Барака Обамы за поддержку Украины, однако назвал ошибкой то, что Вашингтон за время президентства Обамы не поставлял Киеву оружие:

"Мы благодарны администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины в один из сложнейших периодов нашей истории. Но никто не идеален, и я считаю, что одной из ошибок той администрации в политике относительно Украины было непредоставление нам оружия".





В мае посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о покупке трёх крупных партий оружия и сделка должна быть закрыта в этом году. В конце июня США передали Украине противотанковые ракеты для комплексов "Джавелин" в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года, а также другое оружие и оборудование на общую сумму $60 млн. Министерство обороны США в июне сообщило, что американская сторона предоставит Украине до шестнадцати патрульных катеров Mark VI, сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.