ФСБ дала опубликовать кадры переговоров исполнительного директора ФБК с MI6

"Россия сегодня" выпустила сюжет о переговорах исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) Владимира Ашуркова с бывшим вторым секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ Джеймсом Уильямом Томасом Фордом, который, предположительно, является агентом MI6. Сюжет основан на оперативной съёмке ФСБ РФ.





Встреча проходила в одном из ресторанов Москвы в 2012 году. (Ашурков уехал из России в апреле 2014 года, в феврале 2015 года получил убежище в Великобритании в связи с уголовным преследованием в РФ). На кадрах он говорит англичанину, в частности, следующее: