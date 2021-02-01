 

ФСБ дала опубликовать кадры переговоров исполнительного директора ФБК с MI6

 

"Россия сегодня" выпустила сюжет о переговорах исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) Владимира Ашуркова с бывшим вторым секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ Джеймсом Уильямом Томасом Фордом, который, предположительно, является агентом MI6. Сюжет основан на оперативной съёмке ФСБ РФ.


Встреча проходила в одном из ресторанов Москвы в 2012 году. (Ашурков уехал из России в апреле 2014 года, в феврале 2015 года получил убежище в Великобритании в связи с уголовным преследованием в РФ). На кадрах он говорит англичанину, в частности, следующее:

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, $10–20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообществ».

 


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APN.ru