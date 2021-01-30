 

Мэр Эйндховена считает, что Голландии угрожает гражданская война

В Нидерландах, где и без того уже с октября закрыты кафе и рестораны, а с середины декабря -- школы и "несущественные" магазины, последней каплей стало введение комендантского часа с 9 вечера до половины пятого утра. Всё это, разумеется, для того, чтобы бороться с распространением ковида-19.
В прошлое воскресенье в стране начались беспорядки, каких не бывало с 1980 года -- включая поджоги машин, битьё витрин и разграбление магазинов. В Амстердаме, Роттердаме, Эйндховене людей разгоняли водомётами, а также слезоточивым газом. В рыбацком селении Урк люди сожгли лабораторию ковидного тестирования. Более четырёхсот человек арестовано, на 5 700 человек наложены штрафы. Мэр Эйндховена Джон Йоррицма (Jorritsma) сказал, что страна движется к гражданской войне. 
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что это криминальное поведение, и его не интересует, какими социальными причинами оно было вызвано, а его заместитель заявил, что страна "не будет капитулировать перед какими-то идиотами". 
Однако хотя лишь небольшое число голландцев одобряет насилие, правительственные ковидомеры также не находят в стране одобрения. 
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