 

В Турине громят магазины, в Барселоне жгут мусорные баки: реакция на новые ковидоограничения

В Италии и Испании разгораются массовые протесты из-за введения новых "коронавирусных" ограничений, в том числе комендантского часа с 11 вечера до 6 утра. В центре Турина громят и грабят дорогие магазины. В Милане в полицию кидают "коктейли Молотова".  В Барселоне протестующие поджигают мусорные баки. Люди скандируют "Свободу! Свободу!". В основном на улицы выходит оставшаяся без работы молодёжь, но протестуют и предприниматели -- рестораторы и бармены, хозяева спортивных залов и бассейнов, которые также закрыты. Масштаб бедствия можно оценить следующим образом: 80 000 закрытых пиццерий означают безработицу для сотен тысяч людей.  
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APN.ru