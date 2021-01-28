 

В Донбассе растёт число российских паспортов, а в Раде предлагают сажать за российское гражданство

 

Российское гражданство по упрощённой схеме получили уже более 400 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко:

"По ряду решений президента РФ на территории России признаются документы, выданные в республиках. Граждане ДНР и ЛНР получили право приобретения российского гражданства в упрощённом порядке. И уже более 400 тыс. человек им воспользовались".

В сентябре 2020 года отмечалось, что российские паспорта получили порядка 300 тыс. жителей Донбасса.

 

В то же время группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от двух до пяти лет за сокрытие гражданином Украины наличия у него гражданства России.


 

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