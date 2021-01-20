59% россиян и глава СПЧ выступили против ковидных паспортов

"Я против того, что называют COVID-паспортами, которые несли бы какие-либо последствия, кроме медицинских. Никто до сегодняшнего дня не предъявил концепции, зачем вводить COVID-паспорта. (...) Концепции в полноценном виде никто не видел. Но, похоже, между строк можно прочитать, что речь идёт о введении самого разного рода ограничений: ограничения на перемещение внутри страны, в том числе и России, на участие в разного рода общественных мероприятиях, трудоустройстве...

Если это так, что речь идёт фактически о дискриминации тех, кто не получил прививки от коронавируса, речь идёт о поражении части населения в своих правах, и это вызывает беспокойство".