 

59% россиян и глава СПЧ выступили против ковидных паспортов

59% россиян считают ненужными ковидные паспорта, среди респондентов в возрасте 25-34 лет эта доля достигает 61%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Лишь 12% россиян поддерживают введение таких паспортов, 29% затруднились с ответом. Практику выдачи таких документов россияне считают дискриминационной.
 
С ними согласен глава Совета по правам человека Валерий Фадеев: 
"Я против того, что называют COVID-паспортами, которые несли бы какие-либо последствия, кроме медицинских. Никто до сегодняшнего дня не предъявил концепции, зачем вводить COVID-паспорта. (...) Концепции в полноценном виде никто не видел. Но, похоже, между строк можно прочитать, что речь идёт о введении самого разного рода ограничений: ограничения на перемещение внутри страны, в том числе и России, на участие в разного рода общественных мероприятиях, трудоустройстве... Если это так, что речь идёт фактически о дискриминации тех, кто не получил прививки от коронавируса, речь идёт о поражении части населения в своих правах, и это вызывает беспокойство".
Как отмечает Фадеев, если речь идёт об ограничении какой-то категории граждан, то "происходит деление людей на правильных и неправильных". "А нам сегодня нужно не деление, не разобщение людей, не деление на разные категории. Нам, наоборот, нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией".


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