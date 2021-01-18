Дональд Трамп не намерен помиловать Джулиана Ассанжа

Действующий президент США Дональд Трамп до истечения своих полномочий 20 января намерен подписать помилования или смягчить приговоры от 50 до 100 осуждённых, но в их числе не будет основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.





Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединённые Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании американского запроса об экстрадиции.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения за раскрытие секретной информации.