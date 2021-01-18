 

Дональд Трамп не намерен помиловать Джулиана Ассанжа

 

Действующий президент США Дональд Трамп до истечения своих полномочий 20 января намерен подписать помилования или смягчить приговоры от 50 до 100 осуждённых, но в их числе не будет основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 


Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединённые Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании американского запроса об экстрадиции.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения за раскрытие секретной информации. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лондонская полиция арестовала 92-летнего защитника Джулиана Ассанжа
» Дональд Трамп решил создать космические войска
» Часть обвинений с Джулиана Ассанжа будет снята на следующей неделе
» Шведский суд решил не отменять ордер на арест Джулиана Асанджа
» Эквадор: президенту не простили разгон Верховного суда
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Упразднение общества

Упразднение общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Китай построил деревню на сто домов на территории, которую Индия официально считает своей

  • 21:49
  • 268
Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Мурашко и Голикова сделали противоречащие друг другу заявления о вакцинации от ковида

  • 20:10
  • 334

Вероятность подхватить любую инфекцию возрастает на 250%, если человек спит меньше пяти часов

  • 20:00
  • 287

Дональд Трамп не намерен помиловать Джулиана Ассанжа

  • 19:22
  • 312

Москва стала лидером по соотношению зарплаты и оборота розницы

  • 18:58
  • 327
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru