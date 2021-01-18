 

Москва стала лидером по соотношению зарплаты и оборота розницы

 

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг двадцати наиболее благополучных российских регионов по соотношению средней зарплаты к объёму оборота розничной торговли, и первое место по этому показателю заняла Москва. С января по ноябрь 2020 года в российской столице при среднемесячной зарплате в 94 065 руб. и обороте розничной торговли с начала года на уровне 4, 557 трлн руб. индекс соотношения этих двух показателей составил 48,4.

"К абсолютным показателям социального благополучия в регионах относятся среднемесячная зарплата и размеры розничного товарооборота, а также их соотношение как относительная величина. Зарплатные доходы в подавляющей доле так или иначе расходуются на товары конечного потребления, продажи которых и образуют розничный товарооборот".


Вторую позицию в рейтинге заняла Московская область с индексом розничного оборота к среднемесячной зарплате на уровне 40,8: средняя зарплата в Подмосковье за октябрь прошлого года составила 57 119 руб. при обороте розничной торговли в 2 349 трлн руб.


В Санкт-Петербурге  средняя зарплата за октябрь 2020 года - 66 952 руб., оборот розничной торговли - 1 354 трлн руб.

В Краснодарском крае средняя зарплата - 36 155 руб., объём розницы - 1,285 трлн руб.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Названы регионы-лидеры по соотношению зарплаты и стоимости потребительской корзины
» Москва поднялась на третье место в мире по числу миллиардеров
» Сергей Собянин: средняя зарплата медиков в Москве достигла 114 тысяч рублей
» Россия оказалась в десятке стран с самым высоким уровнем террористической угрозы
» В России сокращается розничная торговля
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Упразднение общества

Упразднение общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Китай построил деревню на сто домов на территории, которую Индия официально считает своей

  • 21:49
  • 268
Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Мурашко и Голикова сделали противоречащие друг другу заявления о вакцинации от ковида

  • 20:10
  • 334

Вероятность подхватить любую инфекцию возрастает на 250%, если человек спит меньше пяти часов

  • 20:00
  • 287

Дональд Трамп не намерен помиловать Джулиана Ассанжа

  • 19:22
  • 312

Москва стала лидером по соотношению зарплаты и оборота розницы

  • 18:58
  • 327
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru