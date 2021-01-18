Москва стала лидером по соотношению зарплаты и оборота розницы

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг двадцати наиболее благополучных российских регионов по соотношению средней зарплаты к объёму оборота розничной торговли, и первое место по этому показателю заняла Москва. С января по ноябрь 2020 года в российской столице при среднемесячной зарплате в 94 065 руб. и обороте розничной торговли с начала года на уровне 4, 557 трлн руб. индекс соотношения этих двух показателей составил 48,4.

"К абсолютным показателям социального благополучия в регионах относятся среднемесячная зарплата и размеры розничного товарооборота, а также их соотношение как относительная величина. Зарплатные доходы в подавляющей доле так или иначе расходуются на товары конечного потребления, продажи которых и образуют розничный товарооборот".





Вторую позицию в рейтинге заняла Московская область с индексом розничного оборота к среднемесячной зарплате на уровне 40,8: средняя зарплата в Подмосковье за октябрь прошлого года составила 57 119 руб. при обороте розничной торговли в 2 349 трлн руб.





В Санкт-Петербурге средняя зарплата за октябрь 2020 года - 66 952 руб., оборот розничной торговли - 1 354 трлн руб.

В Краснодарском крае средняя зарплата - 36 155 руб., объём розницы - 1,285 трлн руб.