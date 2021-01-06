Нил Фергюсон, крёстный отец западных локдаунов, рассказал, как Европу загоняли в китайские рамки

Накануне Нового года в британской газете "Таймс" вышел материал про математика Нила Фергюсона -- того, чья предсказательная модель обещала множество смертей от ковида и легла в основу всех западных локдаунов. В статье Фергюсон признаётся, что никогда не изучал биологию даже на базовом уровне (ordinary level) и что изначально он даже не помышлял о том, чтобы использовать математические модели для изучения биологических систем. Но весной 2020 года именно Фергюсон оказался авторитетом, на чью модель положились западные правительства.

Математик рассказывает, что Китай успешно раздвинул представления о том, что можно сделать с обществом на фоне борьбы с вирусом, однако западные правительства первоначально не верили, что китайскую модель удастся внедрить в Европе, ведь в Китае -- авторитаризм, а в странах Запада -- демократия. Но оказалось, что это возможно! Фергюсон признаёт, что если бы не Китай, год-2020 выглядел бы совсем иначе. Он считает, что был прав, а оксфордские эпидемиологи ошибались.

В качестве примера правильности своих предсказаний, Фергюсон приводит бразильский город Манаус, где не было ковидомер и было несколько тысяч смертей от ковида. Это количество смертей, тем не менее, в четыре раза меньше , чем должно было быть, если применять к Манаусу модель Фергюсона.