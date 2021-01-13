 

Эксперты признали рубль одной из самых недооценённых валют в мире

 

Российский рубль является одной из самых недооценённых валют в мире, к такому выводу пришли эксперты журнала The Economist после публикации нового "индекса бигмака" -- то есть покупательной способности в разных странах на основании стоимости одного бургера. The Economist ведёт эти подсчёты с 1986 года. По мнению издания, это позволяет определить более справедливое соотношение денежных валют к американскому доллару. 

Так, журнал считает, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит $1,81 (при курсе $1 = 74,63 рубля), а не $5,66, как в Соединённых Штатах. Согласно изданию, стоимость только одной валюты -- ливанского фунта -- является ещё более заниженной (минус 68,7%). В то же время при другой методике подсчёта, учитывающей уровень ВВП страны на душу населения, курс рубля к американскому доллару занижен на 47,3%, что делает российскую валюту уже самой неодоценённой в мире.

 

Стоимость евро, британского фунта, японской йены и китайского юаня по отношению к доллару занижена на 8,8%, 21,6%, 33,9% и 38,9% соответственно. Курсы азербайджанского маната и украинской гривны, как подчёркивает издание, занижены на 58,9% и 61,1%.

 


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