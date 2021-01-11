В Британии повторно переносят выборы и грозят ужесточением ограничений, несмотря на накопившуюся усталость

В Британии, где в неделю делается менее 50%
от необходимых раковых операций, не говоря уже о таких маловажных операциях как замена сустава или удаление катаракты, предлагается
дальнейшее ужесточение ковидоограничений -- например, разрешение на выход из дома раз в неделю. Повторно переносятся муниципальные выборы -- к примеру, перевыборы мэра Лондона должны были состояться ещё в мае 2020 года
, однако их отложили на май-2021, а теперь все майские выборы, как 2020-го, так и 2021-го года, отодвигают на осень.
В то же время полиция рапортует о том, что люди устали
соблюдать ковидоограничения -- в частности, вызывают возмущение запреты катания на санках, игры в снежки и штрафы за слишком дальние прогулки.
Несмотря на широкую пропаганду вакцинации -- премьер-министр Борис Джонсон обещал нарастить
количество прививок до 200 000 в день и объявил вакцинацию приоритетным занятием Национальной службы здоровья -- она до сих пор проходит крайне неоднородно. Где-то выстраиваются очереди, а где-то, по словам медиков, десятки людей, записанных на прививку, просто не появляются, и дозы приходится либо выбрасывать, либо колоть родным и знакомым, поскольку вакцина "Файзер" может находиться вне холодильника всего несколько часов.