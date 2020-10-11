 

Декларацию против внедряемых антиковидных регуляций за неделю подписали 27 000 врачей и учёных

4 октября 2020 года в городе Грейт-Баррингтон, штат Массачусетс, США, три авторитетных врача-эпидемиолога подписали Декларацию, направленную против антиковидных мер, которые сегодня внедряются большинством правительств всего мира.
 
В последующие дни Декларация была переведена на 16 языков (и этот процесс продолжается). Здесь можно ознакомиться с русским вариантом.
 
Спустя неделю под Декларацией уже стоят подписи примерно 27 000 учёных и практикующих медиков, более чем 312 000 подписей других граждан.
 

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