Декларацию против внедряемых антиковидных регуляций за неделю подписали 27 000 врачей и учёных
- 11.10.2020, 17:51,
- Новости
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4 октября 2020 года в городе Грейт-Баррингтон, штат Массачусетс, США, три авторитетных врача-эпидемиолога подписали Декларацию, направленную против антиковидных мер, которые сегодня внедряются большинством правительств всего мира.
Спустя неделю под Декларацией уже стоят подписи примерно 27 000 учёных и практикующих медиков, более чем 312 000 подписей других граждан.