Декларацию против внедряемых антиковидных регуляций за неделю подписали 27 000 врачей и учёных

4 октября 2020 года в городе Грейт-Баррингтон, штат Массачусетс, США, три авторитетных врача-эпидемиолога подписали Декларацию, направленную против антиковидных мер, которые сегодня внедряются большинством правительств всего мира.

Спустя неделю под Декларацией уже стоят подписи примерно 27 000 учёных и практикующих медиков, более чем 312 000 подписей других граждан.



