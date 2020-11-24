Россия возглавила рейтинг стран, где не хотят есть генномодифицированные продукты

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), примерно половина опрошенных людей по всему миру (20 стран) считают, что генномодифицированные продукты небезопасны. И возглавляет рейтинг скептиков Россия, где так считают 70% опрошенных, а безопасными ГМО называют лишь 9%, и 18% затрудняются ответить.

Сразу вслед за Россией идёт Польша, где ГМО не нравится 67% опрошенных, недалеко отстаёт и Италия с 62%. Также больше половины нелюбителей ГМО живут в Индии, Южной Корее, Франции и Чехии. В США и Великобритании людям скорее нравится ГМО, чем не нравится, -- соотношение 38/27 и 31/22 соответственно. А вот в Австралии число любителей и нелюбителей ГМО одинаково: по 31%. Больше всего затрудняющихся ответить оказалось в Нидерландах и Японии: 50% и 51% соответственно.

Женщины чаще, чем мужчины, высказывают недоверие к безопасности ГМО.











