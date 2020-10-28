Половина россиян верят в порчу и жизнь после смерти

Согласно опросу "Левада-центра", около 50% россиян верят в жизнь после смерти (ответы "верю, что существует" и "скорее всего существует" -- 29% и 19% соответственно); в царствие небесное (31% и 21%); в религиозные чудеса (26% и 22%); в сглаз и порчу (28% и 21%).

На вопрос о вере и принадлежности к религиозной конфессии 63% ответили, что исповедуют православие, 7% -- ислам. Не считают себя верующими людьми 26% россиян.