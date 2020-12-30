Путин утвердил ужесточающие законы, принятые Госдумой

Под занавес 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал целый ряд жёстких законов:

Кроме того, запрещается распространять информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано только для данных, оглашаемых на открытом судебном заседании.