Путин утвердил ужесточающие законы, принятые Госдумой

Под занавес 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал целый ряд жёстких законов:
-- О лишении свободы
на срок до двух лет "за распространение клеветы в интернете"; сюда же попадает и "клевета в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых".
-- Интересным образом этот закон сочетается с подписанными законами о запрете цензуры в интернете
"со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ" и об обязанности
владельцев соцсетей блокировать запрещённую в России информацию.
-- Закон о запрете журналистам
совмещать освещение акции и участие в них, в том числе проведение агитации за или против этой акции "путём распространения листовок, использования плакатов" и "иных средств публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средств агитации".
-- О восстановлении с начала 2021 года вытрезвителей
, куда могут доставляться в том числе граждане в состоянии лёгкого опьянения; и хотя предполагается, что в вытрезвители доставят тех, кому не нужна медицинская помощь, закон разрешает также проводить медицинские вмешательства без согласия граждан.
-- Об уголовной ответственности за блокировку улиц
, даже если это не привело к тяжким последствиям.
-- О сокрытии
личных данных сотрудников силовых структур, "вне зависимости от наличия угрозы их жизни".
Кроме того, запрещается распространять информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано только для данных, оглашаемых на открытом судебном заседании.