 

Госдума приняла законы о реальном сроке за перекрытие улиц и "клевету против неопределённых лиц"

 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки о лишении свободы на срок до двух лет "за распространение клеветы в интернете и других публичных источниках"; такое же наказание, до двух лет колонии, законопроект предусматривает за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы. Автор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин ранее говорил, что под действие закона попадут в том числе блогеры и авторы телеграм-каналов, поскольку введение уголовной ответственности сможет стать для них "сдерживающим фактором" и "отрезвить". 

 

И сегодня же депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении ещё одно детище депутата Дмитрия Вяткина -- законопроект об уголовной ответственности за блокировку движения транспорта по дорогам, даже в случае если это не привело к тяжким последствиям. Он теперь предусматривает реальный срок лишения свободы. Ранее эта статья предусматривала ответственность только в случае, если блокировка фактически привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу (более 1 млн рублей). 



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APN.ru