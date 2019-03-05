 

Для россиян могут открыть платные вытрезвители

Члены Комитета Совета Федерации по социальной политике выступили с предложением перезапустить в России систему вытрезвителей. Новый законопроект предлагает вернуть ранее закрытые вытрезвители, однако теперь с посетителей будет взимать плату. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.

Представители российского парламента уверены, что воссозданием по всей стране вытрезвителей должны заняться региональные власти. Оплачивать пребывание в этих заведениях должны будут сами граждане, однако конкретного механизма оплаты пока еще не разработано.

Если закон будет принят, то в вытрезвители будут попадать люди, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться из-за опьянения, но им не требуется серьезная медицинская помощь. Любопытно, что определять степень опьянения поручат не врачам, а полицейским.

Напомним читателям, что в нашей стране вытрезвители были закрыты 8 лет назад — в 2011 году во время реформы МВД. 

АПН следит за развитием событий.
 

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