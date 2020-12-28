"Северсталь" простила сыну Черномырдина многомиллиардный долг
- 28.12.2020, 17:31,
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Ещё в 2018 году арбитражный суд Москвы признал банкротом
предпринимателя Виталия Черномырдина, сына главы ельцинского правительства Виктора Черномырдина. Его крупнейшим кредитором была «Северсталь»: долг бизнесмена перед компанией составлял 17,7 млрд руб.
О происхождении этого долга "Коммерсант" писал
так:
Сумма начала формироваться в начале 2000-х, когда господин Черномырдин был основным владельцем Яковлевского рудника в Белгородской области. Предприятие это знаменито тем, что добывает руду с содержанием железа более 60%, поэтому её не нужно обогащать, а можно сразу же направлять на производство стали.
В 2013-м рудник взял кредит в Газпромбанке. Поручителем по нему выступил сам Виталий Черномырдин, но, похоже, недооценил риски. Заёмщик обязательства не исполнил, и долги выкупили структуры Алексея Мордашова.
Уже тогда шла речь о том, что "суд может признать Виталия Черномырдина добросовестным должником, то есть постановить, что заемщик не исполнил свои обязательства по объективным обстоятельствам, в силу финансового кризиса, например. Тогда ему всё простят, и искать 18 млрд. руб. не придётся".
Теперь "Северсталь" отказалась от своих финансовых претензий к Виталию Черномырдину. Соответствующее ходатайство "Северстали" поступило в Арбитражный суд Москвы 15 декабря 2020 года, уже 24 декабря суд принял отказ компании от её требований и исключил "Северсталь" из реестра кредиторов Черномырдина-младшего.