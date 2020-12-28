"Северсталь" простила сыну Черномырдина многомиллиардный долг

Сумма начала формироваться в начале 2000-х, когда господин Черномырдин был основным владельцем Яковлевского рудника в Белгородской области. Предприятие это знаменито тем, что добывает руду с содержанием железа более 60%, поэтому её не нужно обогащать, а можно сразу же направлять на производство стали.

В 2013-м рудник взял кредит в Газпромбанке. Поручителем по нему выступил сам Виталий Черномырдин, но, похоже, недооценил риски. Заёмщик обязательства не исполнил, и долги выкупили структуры Алексея Мордашова.