Чей хвост виляет Андреем Нечаевым?

Экс-министр гайдаровского правительства и видный лоббист пытается вернуться в большую политику





До Единого дня голосования почти год, а предвыборная борьба за места в парламентах разных уровней уже идет. Об этом свидетельствует активность политиков, которые не упускают случая высказать свое мнение по поводу той или иной инициативы властей. Еще толком не разобравшись в сути законопроекта об освобождении чиновников от ответственности за совершенные в чрезвычайных ситуациях действия, которые можно причислить к коррупционным, будущие кандидаты в депутаты принялись критиковать правительство за «легализацию воровства». Скандальным, по обыкновению, выступлением отличился, к примеру, член Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко, личности которого уделяет внимание в своем видеоблоге даже оппозиционер Навальный. «Следующий шаг – официальное узаконивание», - так прокомментировал новость экс-министр экономики, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Кстати, политобъединение Нечаева, которое, по его же признанию, чуть не погубила безответственная в вопросах соблюдения финансовой дисциплины молодежная фракция, представленная Ксенией Собчак, Дмитрием Гудковым и др., после приостановки деятельности Минюстом пропустило электоральный цикл-2020. Но теперь собирается принять самое непосредственное участие в предстоящих выборах. Надо ожидать, что и сам Нечаев предпримет максимальные усилия и бросит все возможные ресурсы на то, чтобы заполучить заветное место в ГД. Кажется, к власти политик стремиться с тех самых пор, как в 1993 году был изгнан из правительства Виктором Черномырдиным, по некоторой информации, за вранье: после выступления в радиоэфире сказал, что едет на работу, но тогдашний премьер на месте министра не застал. Вполне в характере Нечаева – кардинально расходится в словах и делах, например, объявлять себя ярым борцом с коррупцией и одновременно выстраивать хитромудрые схемы вывода бюджетных средств на свои зарубежные счета. Думается, что именно этот серьезный недостаток и помешает ему вернуться в большую политику.





На полном довольствии

Андрей Нечаев плоть от плоти той либеральной тусовки, которая своими реформами привела страну к обнищанию в 90-х. Но пока простой народ выживал, Нечаев со товарищи-гайдаровцы под чутким руководством и контролем кураторов с Запада распродавал государственные активы. Был ли он уволен с министерской должности, которую занимал всего-то с 1992 по 1993 год, за прогулы или была другая веская причина, но умереть с голоду экс-чиновнику с высокими связями и, несомненно, большим компроматом на бывших коллег, не дали. Нечаев и без того изрядно обогатился – в правительстве, по сути, сидел на нефтяной вышке, распределяя квоты на экспорт черного золота, а тут, специально под отставника создали целую структуру – «Российскую финансовую корпорацию» (РФК), которая должна была заниматься инвестированием госсредств в различные проекты. Только вот дивиденды от «выгодных» вложений получал все больше сам президент РФК, его родственники и друзья, нежели государство.

Новая должность позволила Нечаеву также расширить круг знакомств в среде крупного бизнеса, где он с тех пор считается одним из самых влиятельных лоббистов. Для понимания масштаба личности достаточно сказать, что он пристроил своего зятя Николая Ткаченко в Газпром куратором закупочной деятельности. В интернете даже можно найти обнародованную в 2018 году смс-переписку высокопоставленного сотрудника холдинга с представителями «Группы ГМС» - постоянного участника и победителя тендеров газовой монополии. Скандал даже не успел разгореться, и факты, по сути, коррупционной деятельности зятя «борца с коррупцией», даже не попали в федеральные СМИ, поэтому Ткаченко сохраняет теплое место в Газпроме по сей день.

Впрочем, о лоббизме с признаками конфликта интересов Нечаева и его зятя писали и раньше. Но бдительный экс-министр добивался снятия публикаций. Так, в 2014 году родственники потребовали, чтобы с сайта одного из интернет-изданий убрали материал «из-за обилия недостоверной и ложной информации». К таковой они причислили, в частности, «сведения о контроле А.Нечаева над перечисленными в материале фирмами, а также об их связи с ОАО «РФК-банк», который не является акционером (дольщиком) указанных компаний за исключением ООО «ЕНСК». Данные фирмы просто являются клиентами банка по расчетно-кассовому обслуживанию». Однако «недостоверная и лживая» информация оказалась все-таки правдой.





Бездонная корпорация

Как уже понятно, РФК со временем превратилась в полноценную банковскую структуру, правда, небольшую, можно сказать, «для своих». По размеру активов она и сейчас имеет невысокий рейтинг, и с 2013 года обслуживает интересы структур, связанных с Ростехом. Когда РФК-банк был передан госкорпорации, Андрея Нечаева с поста президента подвинули на формальную должность советника главы компании, а в 2015-м распрощались. Но, видимо, не окончательно, поскольку так и не понятно, как возвращать 28 млрд рублей, в причастности к выводу которых из РФК-банка подозревали его бывшего руководителя. Как предполагают СМИ, те самые миллиарды могли быть недополученными государством налогами – можно прикинуть, каков масштаб похищенного на самом деле.

В какие именно перспективные проекты вкладывала казенные деньги РФК и в каком размере – остается загадкой. Зато стало известно, что президент госкомпании Нечаев в 90-х был активным участником рынка ГКО. Играл, естественно не своими деньгами, так что к кризису 1998 года, когда рынок обязательств рухнул, в том числе спровоцировав дефолт, в кубышке стратегического инвестора осталась только сумма, эквивалентная уставному капиталу РФК. Как выяснили СМИ, корпорация также занимала средства у офшоров, которым потом отдавала деньги с большими процентами, а принадлежали иностранные фирмы Андрею Нечаеву и его дочери Ксении, которая так удачно вышла замуж за газпромовца.

Поскольку убытки доставались РФК, а прибыль шла в карман офшорам, квалифицировать деятельность главы госкомпании можно как легализацию (отмывание) денежных средств. «Очищенные» деньги тогдашний банкир вкладывал в недвижимость, в том числе зарубежную – одно время владел квартирой в Черногории, в 2016 году, когда баллотировался в ГД, декларировал четыре квартиры в Болгарии и одну в Германии, где у него был прикуплен еще и земельный участок.

Андрей Нечаев на высоком посту в РФК и сам приторговывал недвижимостью, правда, казенной. Корпорация владела группой зданий общей площадью свыше 4 тыс. кв. м в центре Москвы в Георгиевском переулке, дом 1. Этот адрес сегодня указывает и созданный Нечаевым «Финансовый клуб», и его же «Гражданская инициатива». В 2007 году 1,1 тыс. кв. м глава РФК торганул по бросовой цене некоему ЗАО «Ингеоцентр», остальное, видимо, приобрел сам, а, скорее, просто переоформил. Андрей Алексеевич умудрялся даже собственное жилье содержать за государственный счет. К примеру, от имени РФК арендовал свою загородную резиденцию у ООО «Русконсалт», которым по сей день на 12,36% владеет Ксения Андреевна Нечаева, а контроль, вероятней всего, отец оставил за собой.

Государственная недвижимость реализовывалась и через упомянутую выше компанию ЕНСК, через которую, судя по ее роду деятельности, Нечаеву шли откаты за лоббистские услуги под видом «консалтинговых». А среди ее учредителей был не только РФК-банк, но и «Русконсалт», и принадлежащая последнему «Национальная страховая брокерская группа», и ООО «РФК-Балт», которым почти на 100% владело ООО «Рфк-Транссервис», в свою очередь учрежденное на пару «Русконсалтом» и самой ЕНСК. О том, что контроль над структурой у Нечаева был абсолютный, также говорит тот факт, что руководил «консультационной» деятельностью гендиректор компании некий Владимир Ридель, соучредитель «Финансового клуба».





Призрак либерализма

Удивительно, что с таким бэкграундом человек еще на свободе, несмотря на результаты инициированных Ростехом проверок, переданные в МВД, но по какой-то таинственной причине так и не дошедшие до суда, и на более ранние выводы Счетной палаты, которая в начале 2000 года детально изучила финансово-хозяйственную деятельность структуры. Аудиторы тогда выяснили, что РФК под руководством Андрея Нечаева вообще ничем не занималась, а сам он был президентом корпорации незаконно, поскольку в документах отсутствовал трудовой договор. По сути, ему за государственный счет не только обустроили личную делянку, но еще и позволили совершенно бесконтрольно перекачивать через нее казенные ресурсы. За это можно было бы получить приличный срок, если бы Нечаев не обеспечил себе статус нелегала.

Как известно, аппетит приходит во время еды, и кормушка РФК была для Нечаева только закуской. «Ложкой» к главной трапезе должна стать «Гражданская инициатива», с помощью которой ее лидер надеется снова получить доступ к закромам родины, расширив свои лоббистские возможности. Станет ли очередная попытка похода в большую политику удачной – большой вопрос. Бренд «Ксения Собчак» ни в президентскую кампанию 2018 года, ни впоследствии пользы партии не принес. Самому Нечаеву в 2016 году пришлось идти на поклон к бизнесомбудсмену Борису Титову и кооперироваться с «Партией Роста», от которой, как выяснилось, тоже толку никакого. Видимо, на этот раз политик, регулярный участник и организатор протестных маршей несистемной оппозиции, решил действовать лично. Отсюда и пиар-активность – чтобы заметили.

Есть только два «но», способные помешать триумфальному возвращению Андрея Нечаева. Одно связано с растущими рейтингами партии «Новые люди», которая несмотря на то, что была зарегистрирована в этом году, по итогам прошедших выборов в будущем освобождается от сбора подписей. Ее лидер – владелец «Faberlic» Алексей Нечаев-настоящий, с которым экс-министра уже начинают путать. Другим препятствием, как представляется, станет прошлое лидера «Гражданской инициативы», его деятельность на государственных постах, полностью перечеркивающая лозунги партии.

Главной ее целью заявлено «превращение России в современную, уважаемую в мире страну, в которой обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого из нас». Однако, очевидно, что обеспечить ее достижение не может человек, который способствовал публичному унижению страны в 90-х, его деятельность не раз приводила к экономическим кризисам и росту бедности, а предприятия оборонпрома при непосредственном участии его ближайших соратников-реформаторов уходили с молотка и уничтожались. Наконец, не похоже, чтобы он связывал со страной свое будущее. До сих пор ничего полезного он для нее не сделал, даже звание «выдающегося человека XX века» Нечаев получил в Англии, от британского издания Who is who. Видимо, за то, что выводил из России миллиарды именно на Британские Виргинские острова, а потом вкладывал в европейскую экономику. Ну и в качестве аванса, который отрабатывает сейчас.