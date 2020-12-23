«Мыльный пузырь» Сергея Хестанова

Деятельностью советника гендиректора «Открытия Брокер» могут заинтересоваться надзорные органы





Пандемия коронавируса стала испытанием на прочность для целых отраслей экономики. Буквально недавно из-за резкого скачка цен на базовые продукты питания в центре внимания оказался продовольственный ритейл. Для противодействия спекуляциям государство вынуждено было вмешаться и установить допустимые пределы колебания стоимости продуктов из потребительской корзины. Тут же с темой временных ограничительных мер начались манипуляции - критиковать регуляторную политику принялись псевдо-эксперты всех мастей, привыкшие зарабатывать рейтинги на популистских заявлениях. Среди таковых, по иронии, нашлись и те, кто сколотил себе капитал на надуваниях ценовых «мыльных пузырей», от которых сегодня власти спасают продовольственный рынок. Так, мрачный прогноз грядущего тотального «ручного регулирования» рынка и дефицита продовольствия уже сделал советник по макроэкономике генерального директора брокерской компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.





Челночник российского «Уолл-стрит»

Сегодня в медиа-пространстве Хестанова называют «знаменитым экономистом, придумавшим не один десяток финансовых теорий и методик». Но подробно узнать о его якобы прорывных научных достижениях не представляется возможным. Как правило, биографические справки ограничиваются замечанием, что он «стал первым, кто внедрил такое понятие, как система управления риском коммерческого банка», которое, впрочем, и без него давно использовалось на Западе. Нет точных данных даже об образовании Хестанова – известно лишь, что родился он в Челябинске в семье военного из Осетии. Учился – в университете в Киеве, причем не понятно по какой специальности. В середине 80-х пытался работать на одном из осетинских заводов, но в реальном секторе экономики себя не нашел, и подался в спекулянты. Как можно судить из его интервью, в перестроечные времена Сергей Хестанов с успехом пополнил ряды дельцов, воспользовавшихся «отсутствием правового регулирования статуса биржи» и финансовой безграмотностью населения и по дешевке скупавших ваучеры перспективных предприятий. Сколько обманутых граждан до сих пор имеют претензии лично к Хестанову, сложно сказать. Но тогда еще увесистые бумажные акции российских компаний, как рассказывал сам нынешний советник руководителя «Открытия Брокер», он возил в Москву подобно «челночнику» сумками.

В начале 2000-х Хестанов не имея финансового образования, по знакомству, устроился в ростовский инвестиционный холдинг «Финам», где всего за два года дорос до председателя экспертного совета. Специалистов в сфере управления активами на тогда еще очень молодом российском фондовом рынке не было, чем и объяснялись стремительные карьерные взлеты экспертов-самоучек. Но с течением времени удерживать позиции в динамично развивавшемся секторе становилось все сложнее, и в 2011 году Хестанову пришлось покинуть «Финам». Перешел он в ГК «Алор», где тоже задержался всего на три года. Последним же его пристанищем стала брокерская структура АО «Открытие Холдинг» (в настоящее время банк «ФК «Открытие») - компания «Открытие Брокер», советником генерального директора по макроэкономике которой он работает последние семь лет.





Недоразумение госкорпорации

В инвестиционной сфере должность советника всегда считалась непыльным теплым местом – ответственности перед вкладчиками, в случае убытков, никакой, а дивидендов масса. Действительно, Сергей Хестанов – человек совсем не бедный – зарабатывает миллионы, и основную часть его состояния, по официальным данным, составляют именно выплаты из «Открытия Брокер». Что касается неофициальных доходов, то информация о них тщательно скрыта. Однако известно, что отец эксперта Александр Хестанов – пенсионер, которому за семьдесят - владеет ООО «Ростнанобазальт», которое добывает природные ископаемые и аффилирована со структурами Газпрома в Осетии. И не исключено, что на самом деле прибыльный бизнес ведет Хестанов-младший, который по неясным причинам предпочитает не светить доходы из этого источника.

Сегодня появились все основания предполагать, что удобное для эксперта положение «свадебного генерала» при госкорпорации может серьезно пошатнуться. Дело в том, что с 2017 года и на российском финансовом рынке, и в самой компании многое изменилось. Если в 2014 году Хестанов трудоустраивался в частную структуру «Открытия Холдинга», то после процедуры санации корпорации в 2017 году ее акционером стал ЦБ. При этом суммы, перечисленные государством на оздоровление ФК «Открытие», огромны. Только в 2017 году в виде кредитов по сделкам репо в холдинг влили более 1 млрд рублей. Тогда речь шла даже о возможном негативном влиянии спасения корпорации на экономику всей страны. Естественно, сейчас перед холдингом стоит задача оправдания доверия. «Открытие Брокер» же с легкой руки советника Хестанова регулярно попадает в скандалы. Крупнейшим из них за последние годы стал суд с пенсионерами из Самары. Вкладчики требовали от брокера 1,7 млрд рублей. Во время слушаний материалов дела выяснилось, что компания вела в Поволжье бизнес, в том числе, по схемам «серого доверительного управления».





Призрак статьи за спекуляцию

Скорее всего, проблемы в деятельности «Открытия Брокер» в значительной степени связаны с агрессивно-спекулятивной стратегией, придуманной для компании лично Сергеем Хестановым. Основана она на принципе валютных инвестиций на зарубежные рынки - прежде всего на американский. Вложения делаются в бумаги, которые выбираются не по фундаментальным показателям, а на основании способности сильно меняться в цене в зависимости от рыночной ситуации. По сути, эта стратегия подходит для профессиональных инвесторов, готовых рискнуть, но не для более чем ста тысяч рядовых вкладчиков «Открытия Брокер».

Нелишне вспомнить и то, что именно спекулянты, к которым стратегия Хестанова причислила банк «ФК «Открытие» в лице его брокерской структуры, обычно расшатывают фондовый рынок и доводят любой финансовый кризис до крайне негативных последствий. Поэтому важным путем выхода из любой сложной экономической ситуации и является нейтрализация деятельности агрессивных игроков на колебаниях цен. Именно этим сегодня занимается российское правительство на продовольственном рынке. Аналогичные меры обычно принимают и регуляторы финансового сектора в период денежных потрясений. Тот факт, что советник руководителя структуры, входящей в государственную финансовую корпорацию, основывает свою деятельность на дестабилизирующих экономику подходах, не может не привлечь внимание надзорных органов и руководства самой ФК «Открытие».

В СССР, как известно, со спекулянтами всех мастей боролись с помощью статьи 154 УК РСФСР, предусматривавшей реальные сроки тюремного заключения. Видимо, поэтому тема возвращения порядков, царивших в Советском Союзе, является кошмарным лейтмотивом в высказываниях Сергея Хестанова. Он обращается к ней настолько часто, что всерьез можно задуматься, а не хранит ли советник гендиректора «Открытия Брокер» в традициях подпольных советских миллионеров золотые слитки где-нибудь на даче?

Нельзя не отметить и тот факт, что сегодня меняются не только конкретные рыночные реалии, но и сами представления о том, что можно считать цивилизованным бизнесом. В свое время именно подобные Хестанову персонажи способствовали формированию образа ушлого бизнесмена, которого интересуют только его доходы. И даже теперь, когда связанные с социальной ответственностью функции бизнеса очевидны, перестройка в головах некоторых бывших «малиновых пиджаков» так и не наступила. Впору задуматься и о том, какие ценности транслирует тот же Сергей Хестанов подрастающему поколению в качестве преподавателя престижных российских вузов, в том числе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Первая публикация - блог Петра Иваненко



