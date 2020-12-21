В 2019 году земли физлиц в России уменьшились на 1 млн га

Площадь земельных участков в собственности у физических лиц в России за 2019 год сократилась почти на 1 млн га, сообщила пресс-служба Росреестра:

"Доля земельных участков, находившихся в собственности граждан, сократилась на 975 тыс. га и составила 111,145 млн га (6,5% от всей площади земельного фонда страны). В основном уменьшение площади таких участков наблюдалось в 55 регионах".

Среди таких регионов -- Челябинская область (сокращение на 110,9 тыс. га), Ставропольский край (на 64,7 тыс. га), Саратовская область (на 57,5 тыс. га), Алтайский край (на 55,4 тыс. га), Липецкая область (на 51,4 тыс. га).

В то же время государственная и муниципальная собственность увеличилась на 78,3 тыс. га и составила 1,579 млрд га (92,2% от всей площади земельного фонда страны). Площадь земель в собственности юридических лиц достигла 21,859 млн га (1,3%), увеличившись за год на 896,7 тыс. га.

"Таким образом, состоялось фактическое перераспределение земель между группами лиц. Это произошло в связи с выкупом юридическими лицами земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды. Также причиной послужили факты передачи гражданами долей в общей собственности на земельный участок в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия и выкупа у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения".







