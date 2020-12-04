 

В 2020-м году добровольцы высадили в России около 70 миллионов деревьев

 

Около 70 млн деревьев посадили в 2020 году добровольцы с помощью лесников в ходе акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". 

"Весной участники международной акции "Сад памяти" высадили 27 млн деревьев. А в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которой удалось объединить людей практически всех возрастов и профессий, только за три месяца было высажено около 42 млн деревьев", - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.


"Высадка деревьев может стать неким семейным событием выходного дня, наравне с посещением парка аттракционов или катанием на лыжах", - считает заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.


Акция "Сохраним лес" прошла в России во второй раз, она организована Министерством природы, Рослесхозом, Всероссийским обществом охраны природы в качестве ответа на масштабные лесные пожары. Предполагается к 2024 году сократить ущерб от лесных пожаров в три раза.
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