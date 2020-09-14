У "Аэрофлота" новые правила провоза животных

С 15 сентября начинается "поэтапное введение" новых правил перевозки животных в авиакомпании "Аэрофлот".

Перевозчиком теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Вводится правило "один пассажир - одно животное". То есть один взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или контейнер. Исключения делаются для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть до трёх таких детёнышей.

"Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых профессиональных перевозчиков, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании",- говорится в сообщении "Аэрофлота".



