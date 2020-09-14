У "Аэрофлота" новые правила провоза животных
- 14.09.2020, 21:39,
- Новости
- 78
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
С 15 сентября начинается "поэтапное введение" новых правил перевозки животных в авиакомпании "Аэрофлот".
Перевозчиком теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Вводится правило "один пассажир - одно животное". То есть один взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или контейнер. Исключения делаются для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть до трёх таких детёнышей.
"Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых профессиональных перевозчиков, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании",- говорится в сообщении
"Аэрофлота".