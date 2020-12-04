 

Авторы Декларации Грейт Баррингтон начали публиковать имена подписавших её учёных

Авторы Декларации Грейт Баррингтон, существующей на сорока пяти языках, включая русский, наконец начали, после верификации, публиковать имена подписавших её учёных. 
Декларация была создана учёными-эпидемиологами в начале октября. В ней, в частности, говорится следующее:
 Как эпидемиологи-инфекционисты и ученые в области общественного здравоохранения мы серьёзно обеспокоены пагубным воздействием преобладающего подхода к борьбе с COVID-19 на физическое и психическое здоровье граждан, и рекомендуем подход который мы называем Целенаправленной Защитой. 

Мы посвятили свою карьеру защите здоровья людей и считаем что текущий подход использующий изоляцию оказывает разрушительное воздействие на здоровье населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Негативные эффекты нынешнего подхода (и это лишь некоторые из них) включают в себя более низкие показатели вакцинации детей, ухудшение исходов сердечно-сосудистых заболеваний, меньшее количество обследований на рак и ухудшение психического здоровья, что приведет к увеличению избыточной смертности в ближайшие годы. При этом средний класс и дети понесут самое тяжелое бремя. Не пускать учеников в школу это истинная несправедливость. 

По мере роста иммунитета у населения снижается риск заражения всех, в том числе и уязвимых. Мы знаем что всё население в конечном итоге достигнет коллективный иммунитет – т.е. точку, при которой частота новых инфекций станет стабильной. Этому может способствовать вакцина (но она не обязательна для этого). Поэтому наша цель должна заключаться в минимизации смертности и социального вреда, пока мы не достигнем коллективного иммунитета. 


Самый правильный подход, который уравновешивает риски и преимущества достижения коллективного иммунитета, заключается в том чтобы позволить тем, кто подвергается минимальному риску, нормально жить своей жизнью чтобы сформировать иммунитет к вирусу, при этом лучше защищая тех, кто находится в группе высокого риска. Мы называем этот подход Целенаправленной Защитой. 


 
К настоящему моменту Декларацию подписали 12597 учёных в области медицины и общественного здоровья, 37547 врачей и 677312 "обеспокоенных граждан". Больше всего подписей приходит из США, Британии и Германии. 
Создатели сайта Декларации обещали публиковать подписи учёных после верификации, сейчас этот процесс начался

 


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