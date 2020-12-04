 

Из-за новых ковидоограничений туристы массово отменяют новогодние туры в Петербург

 

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщает:

"Жёсткие ограничения, введённые в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, вызвали массовые аннуляции туров в этот город. Туроператоры полагают, что туристы ещё успеют переориентироваться на другие направления. Однако есть опасения, что инициатива властей Петербурга может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах".


Тюрина подчеркнула, что новые ковидоограничения фактически ставят крест на турпоездках в город:

"В городе с 30 декабря по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны. Надежды питерских туроператоров, что музеи все-таки в праздники будут работать, не оправдались".

Теперь туристам вместо Петербурга предлагают поехать в соседнюю Ленинградскую область, в которой почти нет ограничений, а также в Калининград, Карелию, Вологду и на Кавказ.

 

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита в Петербурге смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января они смогут работать только на вынос.

 

 



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APN.ru