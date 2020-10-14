Полтора миллиона туров будут доступны россиянам осенью и зимой

Условия участия в туристическом кэшбэке стали удобнее: на выбор и покупку туров отведено более полутора месяцев, вплоть до 5 декабря, а отправиться в поездку можно с начала акции и до окончания новогодних праздников.





Догузова подчеркнула, что учтены пожелания туристов: "В программе участвуют поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере двадцати процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата увеличен до двадцати тысяч рублей".