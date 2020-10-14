 

Полтора миллиона туров будут доступны россиянам осенью и зимой

"В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более полутора миллиона предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники. Особое внимание мы обращали на путешествия, связанные с самыми разными видами отдыха на природе. Выбрать доступный и безопасный вариант такого отдыха можно практически в каждом регионе нашей страны", - сказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
 

Условия участия в туристическом кэшбэке стали удобнее: на выбор и покупку туров отведено более полутора месяцев, вплоть до 5 декабря, а отправиться в поездку можно с начала акции и до окончания новогодних праздников.


Догузова подчеркнула, что учтены пожелания туристов: "В программе участвуют поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере двадцати процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата увеличен до двадцати тысяч рублей".


 
 

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