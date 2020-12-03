 

Британия: до 25% госпитализированных заразились ковидом в больнице, а в домах престарелых нарушаются права подопечных

В Британии до 25% госпитализированных "ковидных" больных заразились ковидом в больнице, такие сообщения поступают от инсайдеров в системе Национальной службы здоровья, а также это соответствует оценкам экспертов из Оксфордского университета. Речь идёт, в частности, о тех, кто поступил в больницу по другой причине -- например, с травмой -- а потом у этих людей диагностировали ковид. Точное число таких случаев неизвестно, но оценивается в границах 17,5-25%.
 
В британских домах престарелых, где находятся самые уязвимые к ковиду люди, проверка, проведённая Комиссией качества (Care Quality Comission), обнаружила, что в ряде случаев старикам без их ведома присваивался статус "отказ от реанимации", либо же они подписывали такое согласие под принуждением. Практиковалась также задержка вызова "скорой помощи", если старикам становилось плохо. 
 
В то же время многие из этих "домов заботы" (care homes) по-прежнему запрещают посещения престарелых людей их родственниками, в том числе не разрешат посещения в Рождество, из страха ответственности. 
 
Стоит отметить, что проблемы подобного рода возникают и в России. Например, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что к нему поступают обращения о трудностях при уходе за инвалидами в ковидных больницах: 
"Есть проблема, когда граждане с ограниченными возможностями заболевают ковидом. Особенно одинокие граждане, когда они оказываются в больнице, где в красную зону никого не пускают, и даже не в красной зоне, непонятно, кто будет помогать этому человеку".

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APN.ru