"Радуйтесь, что у вас не ковид", -- сказали родителям девочки, умершей от малярии

Пятнадцатилетнюю Дашу Мухину из Вологды укусил комар во время отдыха с семьёй на Занзибаре. По возвращении домой самочувствие девочки ухудшилось, и у неё сразу заподозрили коронавирус. Когда этот диагноз не подтвердился, её отправили домой. И положили снова за пять дней до смерти: девочка умерла от малярии.

"Мне кажется, что всё сейчас просто на COVID, и других диагнозов у нас просто нет. Два раза мы слышали такую вещь, радуйтесь, что у вас не COVID", -- сказала мать Даши Елена Мухина.

Этот случай уже не единственный , когда у россиян пытаются диагностировать ковид, и это заканчивается смертью от нелеченой малярии.



