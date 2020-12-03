 

"Радуйтесь, что у вас не ковид", -- сказали родителям девочки, умершей от малярии

Пятнадцатилетнюю Дашу Мухину из Вологды укусил комар во время отдыха с семьёй на Занзибаре. По возвращении домой самочувствие девочки ухудшилось, и у неё сразу заподозрили коронавирус. Когда этот диагноз не подтвердился, её отправили домой. И положили снова за пять дней до смерти: девочка умерла от малярии.
"Мне кажется, что всё сейчас просто на COVID, и других диагнозов у нас просто нет. Два раза мы слышали такую вещь, радуйтесь, что у вас не COVID", -- сказала мать Даши Елена Мухина.
 
Этот случай уже не единственный, когда у россиян пытаются диагностировать ковид, и это заканчивается смертью от нелеченой малярии. 

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APN.ru