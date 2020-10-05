Минтруда: работодатели формально не имеют права требовать от работника тестирования на ковид

Работодатели формально не имеют права требовать от своих сотрудников прохождения тестов на COVID-19, как и результатов пройденных тестов, -- таков ответ Минтруда РФ на запрос главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.





"Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется".







Вместе с тем, работодатель должен иметь данные о состоянии здоровья своих сотрудников в области общественного питания и торговли, транспорта, на водопроводных сооружениях, в лечебно-профилактических и детских учреждениях, а также занятых на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.