Пенсии и дополнительные доходы - это не связанные между собой вещи

"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы -- это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы...

Если у человека с учётом заработанного формируется маленькая пенсия - формируется специальная доплата, региональная или федеральная. Это обычная текущая работа Пенсионного фонда, никаких дополнительных проверок не предусмотрено. При назначении пенсии не учитывались и не будут учитываться какие-то дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости".