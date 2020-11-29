Пенсии и дополнительные доходы - это не связанные между собой вещи

Ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты России, член Общественного совета Минтруда России Наталья Починок опровергла появлявшуюся в СМИ информацию, что в следующем году намечаются масштабные проверки доходов пенсионеров:
"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы -- это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы... Если у человека с учётом заработанного формируется маленькая пенсия - формируется специальная доплата, региональная или федеральная. Это обычная текущая работа Пенсионного фонда, никаких дополнительных проверок не предусмотрено. При назначении пенсии не учитывались и не будут учитываться какие-то дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости".
Это подтверждает председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова:
"Никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится. Сами по себе подобные разговоры о неких проверках дополнительных доходов говорят о недопонимании самой действующей пенсионной системы.