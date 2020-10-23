Природный газ получил высокую оценку как самый безвредный из традиционных видов топлива

Согласно опросу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), в глазах общественности, самым безвредным традиционным видом топлива является природный газ. Опрос проведён в двадцати странах, включая Россию.

Самые высокие оценки даёт природному газу Южная Корея: 88% оценивают его в качестве топлива положительно. Про нефть так думают лишь 49% корейцев, а про уголь -- всего 22%.

Затем следует Россия: здесь природный газ нравится 81% опрошенных, а вот нефть и уголь воспринимают положительно почти равное количество опрошенных: 58% и 56% соответственно. Сопоставимо высокие результаты уголь имеет только в Малайзии и Индии, а нефть -- в Малайзии, Индии и Бразилии.

В итоге природный газ стал безусловным фаворитом: в совокупности ему дали высокую оценку 69% опрошенных по всему миру, в том числе в странах ЕС, США и Австралии. Нефть положительно оценили лишь 39% опрошенных, а уголь -- 24%. Из всех опрошенных стран Швеция и Нидерланды демонстрируют наибольшую неприязнь к традиционным ископаемым видам топлива.



