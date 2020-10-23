 

Природный газ получил высокую оценку как самый безвредный из традиционных видов топлива

Согласно опросу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), в глазах общественности, самым безвредным традиционным видом топлива является природный газ. Опрос проведён в двадцати странах, включая Россию.
 
Самые высокие оценки даёт природному газу Южная Корея: 88% оценивают его в качестве топлива положительно. Про нефть так думают лишь 49% корейцев, а про уголь -- всего 22%.
Затем следует Россия: здесь природный газ нравится 81% опрошенных, а вот нефть и уголь воспринимают положительно почти равное количество опрошенных: 58% и 56% соответственно. Сопоставимо высокие результаты уголь имеет только в Малайзии и Индии, а нефть -- в Малайзии, Индии и Бразилии.
 
В итоге природный газ стал безусловным фаворитом: в совокупности ему дали высокую оценку 69% опрошенных по всему миру, в том числе в странах ЕС, США и Австралии. Нефть положительно оценили лишь 39% опрошенных, а уголь -- 24%. Из всех опрошенных стран Швеция и Нидерланды демонстрируют наибольшую неприязнь к традиционным ископаемым видам топлива. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 82% россиян считают, что у России есть враги
» Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума
» Люди из разных стран выказывают разочарование в США
» Украина перестала экспортировать уголь в Россию
» Россию очень не любят японцы, израильтяне, французы и турки
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Возможна ли «новая и прекрасная Беларусь будущего»?

Возможна ли «новая и прекрасная Беларусь будущего»?

Стартовали Первые Крыловские чтения

Стартовали Первые Крыловские чтения

Белорусская политическая осень: анамнез

Белорусская политическая осень: анамнез

Забрать берёзки и дать \

Забрать берёзки и дать "дыр бул щыл". Как убедить русских, что их национальная идея мертва

Можно ли любить русскую словесность и желать зла русским людям?

Можно ли любить русскую словесность и желать зла русским людям?

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Природный газ получил высокую оценку как самый безвредный из традиционных видов топлива

  • 23:01
  • 171

Эпидемиолог, вирусолог, иммунолог, психолог и юрист рассказали, что думают о ковиде

  • 21:24
  • 195

Пять золотых медалей взяли российские школьники на международной олимпиаде по астрономии

  • 20:53
  • 189

Продукты в России подорожали. На сколько конкретно?

  • 20:17
  • 196

Рост смертности от недостатка помощи "другим пациентам" и изоляции в РФ втрое больше, чем от ковида

  • 22:02
  • 437

Госдума одобрила продление "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года

  • 20:57
  • 404
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru