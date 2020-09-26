 

Люди из разных стран выказывают разочарование в США

Согласно аналитическому обзору Исследовательского центра Пью, люди из четырнадцати стран, принявшие участие в опросе, видят следующую картину:
 
1) Граждане Великобритании и США наименее удовлетворены тем, как их правительства организовали борьбу с ковидом. Меры, предпринятые в США, негативно оцениваются и гражданами других стран.
 
2) 78% американцев считают, что Китай по крайней мере отчасти ответственен за пандемию, 50% американцев полагают, что ответственность Китая надо подчёркивать, даже если это приведёт к ухудшению отношений между США и Китаем.
 
3) Во многих странах люди думают, что меры против коронавируса были бы эффективнее в сотрудничестве с другими странами. Однако в Дании, Германии и Австралии это воспринимают скорее скептически. В Австралии и Японии больше половины опрошенных заявили, что интересы их собственных стран должны быть приоритетными.
 
4)  Несмотря на пандемию, многие европейцы по-прежнему видят главной глобальной угрозой изменение климата. Так считают во Франции, Испании, Германии и Италии. В Южной Корее, Японии, США и Великобритании вирус получил пальму первенства. Наконец, в Австралии и Дании главной угрозой считают кибератаки из-за границы. А вот бедность, межнациональные конфликты и мигранты пугают людей из этих стран меньше.
 
5) Во всех странах у людей преобладает пессимистический взгляд на экономику. Почти половина опрошенных не надеется, что её состояние может улучшиться в ближайшие 12 месяцев.
 
6) Главным экономическим лидером планеты 48% опрошенных считают Китай, и только 34% -- США (как ни странно, США в особенности популярны в Японии и Южной Корее).
 
7) Положительное восприятие США, по сравнению с 2019 годом, заметно снизилось практически во всех странах. В особенности низкое оно в Германии: лишь 26% опрошенных симпатизируют США. 
 
8) Президент Трамп в негативном восприятии людей других стран превзошёл (83%) китайского лидера (78%) и президента России Путина (73%). 
 

 

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