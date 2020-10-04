Невролог рассказал, почему люди находят у себя симптомы, хотя не больны

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Подмосковья Рината Богданова, люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению в период информационной накачки могут иметь реальные симптомы ковида-19 – кашель, нехватку воздуха, повышенную температуру, но это ещё не значит, что они им больны.

"Часть людей обладают более выраженным тревожным фоном с повышенной внушаемостью, иными словами – способностью к самовнушению. Они начинают "примерять" на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают. Это может быть нехватка воздуха, кашель, вплоть до подъёма температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст".







По мнению врача, с такими психическими проявлениями нужно бороться, поскольку длительный стресс может привести к язвенной болезни, эндокринным заболеваниям, сахарному диабету, иммунодефициту.