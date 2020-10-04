 

Невролог рассказал, почему люди находят у себя симптомы, хотя не больны

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Подмосковья Рината Богданова, люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению в период информационной накачки могут иметь реальные симптомы ковида-19 – кашель, нехватку воздуха, повышенную температуру, но это ещё не значит, что они им больны.
 
 
"Часть людей обладают более выраженным тревожным фоном с повышенной внушаемостью, иными словами – способностью к самовнушению. Они начинают "примерять" на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают. Это может быть нехватка воздуха, кашель, вплоть до подъёма температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст".


 
По мнению врача, с такими психическими проявлениями нужно бороться, поскольку длительный стресс может привести к язвенной болезни, эндокринным заболеваниям, сахарному диабету, иммунодефициту.
 
"Если человек постоянно испытывает тревогу, ему нужно структурировать режим и стараться не собирать негативную информацию. Лучше всего составить ежедневный распорядок, в котором будет физическая и умственная активность, правильное питание, хороший сон, время для досуга".

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APN.ru