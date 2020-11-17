Минстрой меняет правила проектирования водопровода и канализации

Минстрой России изменит свод правил проектирования внутреннего водопровода и канализации, снизив норму расхода воды для жилья с 210 литров до 160-180 литров в зависимости от способа организации горячего водоснабжения, то есть примерно на 15-25%. Впервые рекомендуется замена воды питьевого качества на природную или частично очищенную "в случаях, когда нет необходимости в питьевой воде (при техническом и санитарном обосновании)".

Установлены требования по сбору и использованию дождевых и талых вод на поливомоечные, противопожарные и технологические нужды. Таким образом, учтён экосистемный подход в строительстве, подчеркнули в Минстрое.



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В новом своде правил вместе с этим установлены требования по сбору и использованию дождевых и талых вод на поливомоечные, противопожарные и технологические нужды. Таким образом, учтен "зеленый", экосистемный подход в строительстве, подчеркнули в Минстрое.

обосновании).

В новом своде правил вместе с этим установлены требования по сбору и использованию дождевых и талых вод на поливомоечные, противопожарные и технологические нужды. Таким образом, учтен "зеленый", экосистемный подход в строительстве, подчеркнули в Минстрое.