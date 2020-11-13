 

Приняты новые правила для строительства быстровозводимых инфекционных больниц

Минстрой сообщил, что изменит правила проектирования зданий медицинских организаций исходя из опыта строительства быстровозводимых инфекционных больниц. 
Правила отменят "избыточные требования по наличию и количеству индивидуальных боксов при приёме и размещении инфекционных больных", а также позволят увеличить мощности больниц.

Будут оптимизированы расстояния между корпусами, сокращено требуемое расстояние от корпусов больниц до красных линий, то есть до зданий за пределами территории больничного комплекса (сейчас оно составляет 30 метров).

 

Для зданий из быстровозводимых конструкций уменьшат ограничение по минимальной ширине коридоров, так как "жизнь и работа в условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, определили новые вызовы для строительной отрасли в целом и особенно в сегменте строительства больниц и других объектов медицинских организаций". 

 

В Минстрое считают, что обновление норм проектирования и строительства быстровозводимых больниц позволит сократить сроки строительства до 30-60 дней.



 


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