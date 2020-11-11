Самарский губернатор рассказал о последствиях оптимизации здравоохранения

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что системе здравоохранения региона было бы легче работать в период пандемии, если бы не её оптимизация в 2012-2018 гг.

Такое мнение он высказал на заседании правительства, посвящённом планированию бюджета на будущий год: