Самарский губернатор рассказал о последствиях оптимизации здравоохранения
- 11.11.2020, 16:23,
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что системе здравоохранения региона было бы легче работать в период пандемии, если бы не её оптимизация в 2012-2018 гг.
Такое мнение он высказал на заседании правительства, посвящённом планированию бюджета на будущий год:
"Нам пришлось бы гораздо легче, если бы в период с 2012 по 2018 год коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращён на 5 114 коек. За эти же годы сократили количество лечебных учреждений на 44 – со 162 до 118. Теперь нам приходится исправлять вот такие последствия оптимизации здравоохранения".
Проект областного бюджета на 2021 год предусматривает 894 млн рублей на развитие и модернизацию сети медучреждений: это строительство инфекционного корпуса на 100 коек сызранской городской больницы №2, реконструкция детской инфекционной больницы в Самаре, строительство детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы, реконструкция поликлиники Самарской областной клинической больницы №2, реконструкция здания Нефтегорской центральной районной больницы.
Между тем, по словам
вице-премьера Татьяны Голиковой, на борьбу с ковидом уже ушло 510 млрд рублей из федерального бюджета.