 

Минздрав: антибиотики при ковиде не нужны, но их получают 90% россиян

 
Более 90% заболевших коронавирусной инфекцией получают антибиотики, хотя для вирусных заболеваний это необоснованная терапия и она грозит пациентам последствиями в более отдаленном будущем, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

"По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - нового коронавируса SARS-Cov-2, поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков".


Козлов убеждён, что такая практика вызовет рост резистентности к антимикробным препаратам и повлечёт серьёзные неблагоприятные последствия в будущем.

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям".

 

Ранее в подобном духе уже высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко.


 


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