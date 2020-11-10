Минздрав: антибиотики при ковиде не нужны, но их получают 90% россиян

"По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - нового коронавируса SARS-Cov-2, поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков".





Козлов убеждён, что такая практика вызовет рост резистентности к антимикробным препаратам и повлечёт серьёзные неблагоприятные последствия в будущем.

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям".

Ранее в подобном духе уже высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко.



