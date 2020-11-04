Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

21 ноября Украина будет отмечать седьмую годовщину Евромайдана — события, повлёкшего за собой огромные геополитические изменения и перевернувшего жизнь миллионов людей. Для украинских властей и значительной части населения эта дата является праздником. Но есть на Украине и те, для кого победа Евромайдана стала трагедией — её русские граждане, отказавшиеся принимать новую укронационалистическую реальность.

Как они живут сейчас, по истечении семи тяжёлых, беспросветных лет, на протяжении которых над ними беспрестанно издевались? Пожалуй, самым точным определением их состояния будет слово «безнадёга». Обречённость. Безысходность. Тупик…

Конечно, на Украине и до государственного переворота дела обстояли крайне плохо: русофобия и национализм там набирали силу на протяжении многих лет, и семена Евромайдана упали на подготовленную почву. Но после него началось просто что-то запредельное.

Мы пообщались с жителями Украины, которые на условиях анонимности согласились рассказать о том, как им живётся сейчас, по прошествии семи лет после так называемой «революции достоинства».





Жизнь по новым правилам

Едва ли не вся публичная информация на Украине уже давно представлена исключительно на украинском языке: новости, объявления в транспорте, наружная реклама, вывески, чеки, ценники и т. д. При этом люди (во всяком случае, в южных, центральных и восточных областях) по-прежнему общаются между собой преимущественно по-русски. Может показаться, что это пустяк, который недостоин внимания, но на самом деле это очень утомительный дисбаланс.

В 2015-16 годах по Украине прокатилась масштабная кампания по переименованию топонимов: названия, связанные с СССР или Россией, тогда массово упразднялись, а вместо них придумывались новые, не связанные с коммунизмом, Великой Отечественной войной и пр. Доходило до смешного: в Николаевской области Коларовку, названную так в честь болгарского революционера, переименовали в Каравеллово, а Радсад оставили Радсадом, но изменили расшифровку: теперь это не Радянський (т. е. Советский) Сад, а Радостный Сад.

Но если привыкнуть к тому, что живёшь теперь не на Красных Маёвщиков, а на Озёрной, ещё, наверное, можно, то что чувствуют русские люди, оказавшиеся на проспекте Бандеры вместо Московского и на проспекте Шухевича вместо проспекта Ватутина (это реальные примеры из Киева) — невозможно даже представить.

Не менее угнетает и наступление на праздники: это и переформатирование 9 Мая, превращение его из дня победы в день траура, и навязывание Святого Николая взамен Деда Мороза. Да, на Украине ещё проходят Бессмертные полки; да, люди возлагают цветы к Вечному огню и выходят к мемориалам почтить память погибших советских солдат. Но таких смельчаков становится всё меньше, ведь риск подвергнуться нападению украинских радикалов более чем реален.

«Я несколько раз столкнулся с агрессией по этому поводу со стороны националистов. На 9 Мая, на День ВДВ и т. д. За знамя Победы, за красные звёздочки нас пытались избить, скрутить и сдать полиции», - рассказывает Геннадий.

Ещё одна болевая точка — запрет российских социальных сетей, в результате которого огромное количество людей оказались отрезаны от мира в целом и от России в частности. На первый взгляд, это надуманная проблема, ведь современные технологии позволяют обойти ограничения — это и VPN, и другие способы. Но в действительности это не совсем так.

«Да, они есть, - соглашается Александр. - Но старые люди не знают, как этим пользоваться! Знаю нескольких пожилых людей, для которых блокировка «Одноклассников» и «Мэйл.ру» стала личным горем, потому что все их друзья и родные были там. Вопрос гораздо глубже и серьёзнее, чем кажется. Ко мне однажды на работе подошёл дедушка, и он практически расплакался, доставая телефон и спрашивая, как ему восстановить связь со своими друзьями в России. Оказалось, что у него есть страница в «Одноклассниках», которая была для него фактически единственным окном в мир, возможностью поддерживать связь с родными, разбросанными по миру. Провайдеры закрыли доступ к этой соцсети — и дедушка лишился этого общения. Звонить друзьям в Россию - очень дорого, да и номеров телефонов у него нет. Как устанавливать VPN, он не знает. У кого-то оказались более молодые помощники, которые всё им установили и открыли доступ к этим ресурсам, но ведь такие помощники есть не у всех. То есть блокировка соцсетей ударила, в первую очередь, по старикам. У них и так мизерные пенсии, неподъемная коммуналка, а теперь ещё и перекрытие кислорода в плане общения с «Большой землёй» - Россией. Для меня лично это наболевшая тема. В том числе за это я ненавижу Порошенко и теперь уже ненавижу Зеленского».





Телевидение

Если вам кажется, что не может быть ничего хуже новостей по российским федеральным каналам, то вы ошибаетесь: может. Это украинские телеканалы, которые после 2013 года превратились в машину чудовищной лжи и пропаганды и легко дали бы фору даже руандийскому «Свободному радио и телевидению тысячи холмов». Ненависть и презрение к России и русским льётся с экранов круглосуточно. При этом кабельное ТВ, по которому можно было смотреть российские и иностранные каналы, на Украине запретили давно, ещё в начале 2014 года.

«Украинские каналы я не смотрю уже много лет, это невозможно смотреть. Недавно пришлось, так это полный кошмар: российско-украинская война, Россия - страна-агрессор, русские — враги украинцев, русские виноваты во всех проблемах украинцев, русские — оккупанты, и так круглосуточно — в новостях, ток-шоу, документальных фильмах. Это буквально сводит с ума», - рассказывает Татьяна.

Образование

Русские школы и детские сады на Украине уничтожались уже давно: это была целенаправленная государственная политика. Если в 1989/90 учебном году в УССР было 4633 школы, обучавших детей на русском языке, то в 2017/18 - всего 581. Тогда же появился новый закон, согласно которому к 2020 году на Украине не должно было остаться школ с русским языком обучения.

Собственно, примерно так и произошло. Кое-где по личной инициативе учителей ещё сохраняется частичное ведение предметов на русском, где-то ещё используются старые русские учебники (новые с 2018 года не издаются), где-то остались единичные русские классы (которые, к слову, переполнены), но, в целом, битву за образование Украина у русских уже выиграла.

Помимо непосредственно украинского языка (что само по себе уже тяжело — попробуйте представить, что завтра вашего ребёнка обяжут учиться, например, на польском или турецком и выдадут ему учебники по всем предметам на этих языках), в системе образования есть ещё одна колоссальная проблема — это националистическое промывание мозгов подрастающему поколению, начиная с вышиванок и заканчивая военизированными лагерями, в которых подростков учат «уничтожать москалей».

«Детей зомбируют уже в детском саду. В основе воспитания школьников и студентов лежат шовинизм и ксенофобия. Нагнетается националистическая истерия. В первую очередь, всё направлено на очернение России и русских. Русские, конечно, возмущаются, но преимущественно "в личном пространстве"», - рассказывает Олег.

«Вытесняют русскую культуру, даже русский театр теперь спектакли ставит либо украинские, либо иностранные, но только не русскую классику. Детям в школе тоже втюхивают такую ахинею про историю, что просто зла не хватает», - подтверждает Геннадий.

«Ситуация лучше не становится. Нет ни одного закона, который защищал бы русский язык. На 10-ю статью Конституции, в которой сказано, что на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, они плевать хотели. Впрочем, плевали бы и на закон, если бы таковой появился. Просто власть не наша. И понятно, что такая власть будет делать все, чтобы такого закона и не было», - заявляет Александр.





Очередной президент, который не оправдал ожиданий

На последних президентских выборах многие поверили кандидату Владимиру Зеленскому, но очень скоро стало понятно, что это были напрасные ожидания.

«Он обещал, что всё по-другому будет. А по факту он ещё хуже, чем Порошенко. Националисты после выборов притихли, а теперь снова осмелели. Недавно в Николаеве они сорвали большое партийное мероприятие ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» - прим. авт.). Медведчук хотел приехать, а они не дали депутатам зайти в зал», - жалуется Елена.

«В прошлом году многие наши люди поверили Зеленскому. Те 73%, которые он получил во втором туре, - это, в основном, голоса как раз наших людей, которые голосовали за него, только чтобы не прошёл Порошенко. Многие понадеялись, что Зеленский — всё-таки русскоязычный, не националист, все свои фильмы снимал на русском. И думали, что, может быть, в вопросах русского языка и советского наследия он будет не таким радикальным, как Ющенко или Порошенко. Надеялись также, что он отменит этот позорный указ о запрете доступа к российским соцсетям и почтовым сервисам, который подписал Порошенко в 2017 году. А он его взял и продлил. И сейчас секретарь СНБО уже озвучивает намерение взять на учёт всех пользователей «ВКонтакте». То есть Зеленский фактически продолжил политику Порошенко», - поясняет Александр.





Криминогенная обстановка

Помимо нравственных страданий, нужно сказать и о других важных моментах: в частности, разгуле криминала, который приобрёл просто невиданные масштабы. Уровень преступности буквально зашкаливает, то и дело в новостях появляется информация о взрывах, перестрелках, налётах на магазины.

«Оружие ходит почти свободно. При этом привлечь к ответственности «патриотов» невозможно. Это приводит к апатии от несправедливости и отчаяния», - рассказывает Олег.

Помимо кровопролития, националисты регулярно устраивают гнусные провокации - например, пристают к продавцам в супермаркетах, которые разговаривают с покупателями по-русски, или к водителям маршруток, которые на русском объявляют остановки. Всё это записывают на видео, а дальше события развиваются по стандартной схеме: ролик выкладывается в социальные сети, после чего начинается травля, суды, штрафы и т. д.

«На День города у нас был случай, когда кто-то из радикалов поднял бучу из-за того, что на концерте звучали песни на русском языке. В результате организаторам пришлось вычеркнуть их из плей-листа», - говорит Александр.





Свет в конце тоннеля оказался светящейся надписью «Выхода нет»

Относительно будущего Украины мнения разнятся. Большинство уверены, что хорошего исхода ждать уже не стоит, и единственное, что могло бы исправить ситуацию — это полный развал государства.

«Но на это очень слабая надежда. А на Россию надежды уже давно нет», - заявляет Геннадий.

« Надежда на Россию испаряется с каждым часом. Мало кто уже надеется дожить до того момента, когда сможет сказать: "Теперь я свободен". Среди населения присутствует апатия и угнетённое состояние. Инициатива практически задавлена. Момент упущен. Везде уже полно западноукраинцев. Они прессуют любое свободомыслие в сторону России. Я делал запрос в правительство России на финансовую и юридическую поддержку при открытии частной школы с русским языком преподавания. Толку - ноль. Помощи ждать неоткуда», - добавляет Олег.

«Семь лет назад было ощущение, что этот бред быстро закончится, потому что так просто не может быть. А теперь ощущение полного отчаяния. Света в конце тоннеля нет», - согласна с ним Татьяна.

Но есть и другая точка зрения — например, Александр по-прежнему возлагает надежды на выборы: