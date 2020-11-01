 

Специальной проверки депутатов и сенаторов на наличие иностранного гражданства не будет

"Специальной сплошной проверки" всех сенаторов и депутатов на наличие у них иностранного гражданства или вида на жительство в России производиться не будет. Тем не менее любая подтверждённая информация об этом приведёт к снятию с них полномочий, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
 
Однако "во время выборов и в тот момент, когда органы исполнительной и законодательной власти будут выдвигать людей в Совет Федерации, проверка должна быть осуществлена", - добавил он.
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APN.ru