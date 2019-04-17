 

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за «ошибки» в декларациях

Кремлевские власти предложили узаконить новое основание для прекращения полномочий депутатов Госдумы и сенаторов. Если поправки будут приняты, то лишиться мандата можно будет за ошибки или недостоверные сведения в поданной декларации о доходах.

Эту инициативу озвучил сегодня замначальника управления при президенте РФ по противодействию коррупции Александр Аникин, сообщает ТАСС.

«Подготовлен проект федерального закона, направленный на установление меры ответственности за недостоверно задекларированные доходы членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в виде досрочного прекращения полномочий», — читирует слова чиновника информационное агентство.

Стоит отметить, что сейчас депутатов Госдумы и сенаторов могут лишить мандата только в том случае, если они откажутся подать декларацию о доходах.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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