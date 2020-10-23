 

Продукты в России подорожали. На сколько конкретно?

 

За январь-сентябрь наибольший прирост потребительских цен в России был отмечен на фрукты - 12,9%. Сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты подорожали в РФ за 9 месяцев на 7,9%; хлебобулочные изделия и крупы - на 6,1%; масла и жиры - на 4,2%; рыба и морепродукты - на 2,9%; мясо и мясопродукты - на 1,8%; молочные изделия, сыры и яйца - на 1,1%. Цены на овощи в России за январь-сентябрь снизились на 6,6%.

 

В то же время, по данным Росстата, лидер по росту цен -- сахар: с начала года он подорожал почти в полтора раза. Предположительно, это объясняется неурожаем сахарной свеклы и сокращением посевных площадей под неё в прошлом году.

 


 


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