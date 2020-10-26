Каждый пятый россиянин в психоневрологических интернатах на самом деле дееспособен

Каждый пятый россиянин, находящийся в психоневрологическом интернате (ПНИ), на самом деле дееспособен и может жить среди психически здоровых людей. К таким выводам пришли специалисты Института Сербского после масштабной проверки медучреждений для пациентов с ментальными расстройствами. Однако восстановить дееспособность и покинуть ПНИ удаётся единицам. Даже если диагноз признают ошибочным, процедура восстановления в правах растянется на годы.

В то же время 60% проживающих в психоневрологических интернатах не могут обслуживать себя сами: ходить в магазин, стирать, готовить, пользоваться деньгами. Однако почти 40% пациентов ПНИ способны к труду. Большой проблемой становится некорректный диагноз. По словам главного внештатного психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе, в интернатах таких половина.