Обращение к врачам

Уважаемые врачи! Мужчины и женщины, работающие в системе здравоохранения Москвы и России. Ваша профессия — одна из самых благородных и важных в мире! И одна из самых ответственных и требующих высочайшего профессионализма, постоянного обучения и развития своих навыков.

Мы все люди. А людям свойственно заблуждаться. Errare humanum est. Вполне понятна тревога и непонимание всех нюансов происходящего в марте насчёт пандемии «новой коронавирусной инфекции», в условиях беспрецедентного по масштабам массового психоза. Учитывая общую обеспокоенность и тревожные ожидания, стратегия чрезвычайных защитных мер была более-менее обоснована, если не с профессиональной точки зрения, то хотя бы с точки зрения гуманизма и общего социального запроса.

Сегодня мы в другой ситуации. Сегодня уже стало понятно, что «новая коронавирусная инфекция» не несёт для общества чрезвычайных медицинских угроз бОльших, чем привычные ОРВИ и грипп. Вы, как никто другие, знаете что несмотря на привычность, это коварные заболевания, способные серьёзно осложнить положение человека из группы риска (хронические болезни). Но это не новая страшная угроза. Таков наш мир с начала веков. Лучшая защита от ОРВИ и их осложнений — личная гигиена, здоровый образ жизни, спокойствие и слаженная работа системы здравоохранения, которая прекрасно умеет бороться с подобными заболеваниями. Ковид — не чрезвычайная угроза всему обществу, а исключительно вопрос индивидуального здоровья и лечения.

Сегодня чрезвычайные меры, предпринятые в обстановке психоза, запустили порочный круг нагнетания ковид-психоза, который ухудшает работу системы здравоохранения, нарушает нормальный уклад жизни, вызывает стрессы. Все это существенным образом ухудшает здоровье людей и возможности системы здравоохранения помогать нуждающимся в помощи. Вы знаете к чему приводит отмена планового лечения, наплыв встревоженных людей в состоянии психоза, нарушение нормальной логистики транспортировки и распределения больных. Это приводит к увеличению смертности людей. Это чисто медицинские аргументы вреда от ковид-психоза и я уверен, каждый из вас сможет их дополнить случаями из вашей практики и практики ваших коллег.

Нет никакого заговора. Нет никакого зловещего указания. Все что вы видите — всего лишь негативный синергетический эффект массовых коммуникаций и соцсетей. Этот эффект заглушил квалифицированный взгляд на происходящее. В испуганной толпе не слышен голос специалистов. Нет причин молчать об этом.

Полагаю, вам возможно неудобно или страшно говорить о несогласии с нагнетанием психоза, возможно вам кажется неудобно говорить о чудовищном преувеличении реальной опасности, опасаясь что демагоги и испуганные люди вас обвинят в чёрствости и антигуманности... Но, борьба становится опаснее, чем то, с чем борется. А ваша неуверенность в собственной силе — это лишь проявление известного психологического эффекта — спирали молчания. Вы — врачи, а не пропагандисты, но это факт — достаточно постоянно транслировать определённую точку зрения по СМИ и она становится доминантной. Тот, кто с ней несогласен, молчит потому что считает бесполезным тратить время, либо потому что боится наказания или считает бесперспективным споры. Ключ к выходу из этой ситуации, просто не поддаваться на эффект спирали молчания и не оставаться в ловушке ранее принятого решения. Нет ничего более естественного, чем разобравшись в проблеме — вынести обоснованное мнение, отличающееся от ранее принятого в чрезвычайных обстоятельствах и при отсутствии необходимой информации. Вы — специалисты, вы — врачи, ваш голос — важен!

Многие уважаемые врачи, эпидемиологи и инфекционисты уже сейчас говорят о том, что необходимо радикально пересмотреть взгляд на пандемию.

Природа пандемии, в первую очередь, социально-медийная. Она родилась из-за невежества, однобокого освещения и неверной информации, которая создала порочный круг. Люди накачивают власти паническим запросом, власти реагируют, подтверждая этим обоснованность опасений, СМИ усиливает оба драйвера и тем увеличивают панический запрос, порождая ковид-психоз. Учитывая что ковид-психоз действительно вызывает дополнительную смертность за счёт комплексного негативного воздействия на людей, общество и систему здравоохранения в целом, порочный круг усиливается. В панике считают что раз смертность растёт, значит меры недостаточны, а на самом деле — они чудовищно избыточны! Надо не усиливать ковид-ограничения, а наоборот — отменить ограничения и вернуться к нормальному реагированию на обычный для медицины вызов: ОРВИ и пневмонии.

Вам никто не вправе запрещать говорить! Вам никто не вправе затыкать рот. Ваше право выразить своё объективное мнение сегодня является не просто неотъемлемым гражданским правом, но и врачебным долгом! Из-за ковид-психоза умирают люди. Долг врача — лечить людей. Вы знаете, что лечение далеко не всегда заключается в лекарствах, уколах и капельницах. Часто это необходимый образ мыслей, образ жизни, образ поведения. Сегодня общество встало на самоубийственный путь потакания и раскручивания ковид-психоза. Общество выбрало неверный, опасный образ поведения. Врачебный долг — скорректировать это опасное поведение.

Я прошу вас, уважаемые врачи! Если вы не согласны с тем, что происходит — не молчите! Доведите ваше мнение официальным документом хотя бы до своего же руководства. Напишите письмо в органы власти. Сделайте публичные заявления, выражающую вашу позицию. Объясните испуганным людям объективную ситуацию. Общество и власти стали заложником спирали молчания. Массовый психоз из Европы перекинулся к нам, а индуцированный психоз и эффект спирали молчания заглушил голос разума, блокировал мнение специалистов. Все что нужно, чтобы это прекратить — ваша честная, объективная позиция.

Каждый из вас давал клятву врача — ЧЕСТНО ИСПОЛНЯТЬ СВОЙ ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ!

Надеюсь и верю в вас!

Оригинал публикации в Фейсбуке автора.