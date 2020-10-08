 

Эксперт успела осмотреть тело Марцинкевича и увидела повреждения, не характерные для самоубийства

 

Независимый судмедэксперт Елена Кучина успела осмотреть тело Максима Марцинкевича перед его похоронами на Кунцевском кладбище в Москве и отметила на нём повреждения, нехарактерные для самоубийства: рубцы, синяки и порезы, следы выдранных ногтей. "Также она зафиксировала, что странгуляционную борозду на шее Марцинкевича вырезали, а потом зашили", - передаёт адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.


По словам адвоката, эксперт также проанализировала фотографии, сделанные после обнаружения тела в камере СИЗО: "Осмотрев цвет странгуляционной борозды на фото и другие повреждения, эксперт пришла к выводу, что Марцинкевича могли убить, его смерть не была добровольной".

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APN.ru