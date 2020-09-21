Адвокат Марцинкевича рассказал о независимой экспертизе тела погибшего

Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал
, что на основании фотографий тела погибшего независимый эксперт сделал вывод, что "раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам". Более подробное исследование затруднено тем, что тело родственникам пока не отдали. Однако во вторник за ним отправится отец Марцинкевича. После транспортировки тела из Челябинской области в Москву, возможно, будет ходатайство о повторной, независимой экспертизе и приобщении её результатов к делу.